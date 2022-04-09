السعودية تعلن عن رفع عدد حجاج موسم حج هذه السنة
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام (1443هجري، 2022) إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
وفي بيان لها، أوضحت الوزارة تفاصيل هذا القرار بالقول: “تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هجري/ 2022 إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية”.
وكشفت وزارة الحج والعمرة أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا للضوابط التالية: ”
1. يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات ضد فيروس كورونا المعتمدة في وزارة الصحة.
2. يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة”.
وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
17 تعليقات
اللهم لاتحرمنا من زيارته يآرب..
يجب الحرص على سلامة الحجاج مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
بجب على الحكومة السعودية أن تحرص على صحة الحجاج قبل كل شيء…
نريد من الحكومة السعودية أن تهتم بسلامة وامن الحجاج حتى تمر عملية الحج بسلام وامان..
على السلطات السعودية أن تتخذ إجراءات أمنية مشددة الأستباقية بتنظيم موسم الحج هذه السنة تفاديا لأي كارثة لا يحمد عقباه ترجع بنا إلى الصفر…
يجب على السلطات السعودية أن تقوم بالاجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار كوفيد 19 واتباع التعليمات الوقائية حفاظا على سلامة الحجاج
يجب الحيطة والحذر لحجاجنا المغاربة عند ادائهم لمناسك الحج باتباع التدابير والاحترازات الوقائية لتفادي اي عدوى من سلالات كورونا..
لا حول و لا قوة إلا بالله ، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام على الحجاج اخذ الحيطة والحذر في أداء مناسك الحج…
اللهم زد بيت الله الحرام تعظيما وتكريما وتقبل الطاعات وكل عام والامة الاسلامية بالف خير ..
الحمد لله رب العالمين ان الحج لم يلغى لهذا العام ونسأل الله ان يتقبل من الحجاج ويحميهم من عدوى كورونا..
انها الكعبة المشرفة بيت الله الحرام وملتقى العابدين وانفاس الانبياء والمرسلين اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء ..
اللهم زد بيتك تعظيما وتشريفا واحفظه من كل سوء واكتب لنا زيارته عن قريب حج مبرور لكل الحجاج اللهم ارفع عنا البلاء اللعين ..
اللهم اجعل الحجاج في بيتك الحرام والمسجد النبوي الشريف بامان وسلام لا فاقدين ولا مفقودين يارب ..
سوف تكون نهاية هذه الازمة لكورونا وترجع المياه الى مجاريها وتستعيد كل دولة عافيتها .اللهم احفظ الحجاج المغاربة والحجاج اجمعين..
فتح مكة المكرمة لمناسك العمرة هذه السنة استبشر بها الدول العربية والإسلامية لسنتين من الاغلاق بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا ….
نتمنى لحجاجنا عمرة مقبزلة بإذن الله تعالى وعودة ميمونة لكلخ حجاج الأمة الإسلامية باكملها..
أزمة كورونا كشفت العديد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية وبالاخص قطاع الصحة هذآ هو السبب الرئيسي الذي جعل السلطات السعودية تمنع مناسك الحج لمدة سنتين ولهذا فرضت شروط لتأدية فريضة الحج وفتح أبواب مكة المكرمة في وجه الحجاج وجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا ونسأل الله منهم الدعوات….