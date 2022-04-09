السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية
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السعودية تعلن عن رفع عدد حجاج موسم حج هذه السنة

2022-04-09 / 9:53 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام (1443هجري، 2022) إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة تفاصيل هذا القرار بالقول: “تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هجري/ 2022 إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية”.

وكشفت وزارة الحج والعمرة أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا للضوابط التالية: ”

1. يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات ضد فيروس كورونا المعتمدة في وزارة الصحة.
2. يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة”.
وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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‫17 تعليقات

  5. على السلطات السعودية أن تتخذ إجراءات أمنية مشددة الأستباقية بتنظيم موسم الحج هذه السنة تفاديا لأي كارثة لا يحمد عقباه ترجع بنا إلى الصفر…

  6. يجب على السلطات السعودية أن تقوم بالاجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار كوفيد 19 واتباع التعليمات الوقائية حفاظا على سلامة الحجاج

  7. يجب الحيطة والحذر لحجاجنا المغاربة عند ادائهم لمناسك الحج باتباع التدابير والاحترازات الوقائية لتفادي اي عدوى من سلالات كورونا..

  12. اللهم زد بيتك تعظيما وتشريفا واحفظه من كل سوء واكتب لنا زيارته عن قريب حج مبرور لكل الحجاج اللهم ارفع عنا البلاء اللعين ..

  14. سوف تكون نهاية هذه الازمة لكورونا وترجع المياه الى مجاريها وتستعيد كل دولة عافيتها .اللهم احفظ الحجاج المغاربة والحجاج اجمعين..

  15. فتح مكة المكرمة لمناسك العمرة هذه السنة استبشر بها الدول العربية والإسلامية لسنتين من الاغلاق بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا ….

  17. أزمة كورونا كشفت العديد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية وبالاخص قطاع الصحة هذآ هو السبب الرئيسي الذي جعل السلطات السعودية تمنع مناسك الحج لمدة سنتين ولهذا فرضت شروط لتأدية فريضة الحج وفتح أبواب مكة المكرمة في وجه الحجاج وجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا ونسأل الله منهم الدعوات….

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