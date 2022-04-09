انخفاض ​​سعر صرف الدرهم بـ 0.87 في المئة مقابل الأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0.87 بالمائة مقابل الأورو، وبنسبة 3.77 في المائة مقابل الدولار، خلال مارس 2022.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية،، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة منذ يناير 2022.

وأضاف أنه على مستوى السوق البنكية، فقد بلغ حجم تبادل العملات مقابل الدرهم 26 مليار درهم في فبراير 2022، أي بزيادة قدرها 2.1 مليار درهم مقارنة بنفس الشهر سنة قبل ذلك.

وفي ما يتعلق بمعاملات البنوك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها 29.2 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا و19.4 مليار درهم للمشتريات الأجلة، مقابل 22.9 مليار درهم و14 مليار درهم على التوالي سنة قبل.

وبخصوص المبيعات، فقد همت مبلغ 29.2 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدا و7.2 مليار درهم للعمليات الآجلة، بعد 22.7 مليار درهم و3 ملايير درهم على التوالي.

وهكذا، فقد سجل الوضع الصافي للصرف لدى البنوك عجزا ب 6.2 مليار درهم متم فبراير بعد 5.1 مليار درهم متم يناير المنصرم.

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