جانب من الدوري

دوري لكرة القدم المصغرة ..متنفس رمضاني بامتياز بخريبكة

2022-04-09 / 2:09 صباحًا
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هبة بريس _ خريبكة

بمناسبة شهر رمضان أعطت ” جمعية يامنة شعيب للتنمية والاعمال الاجتماعية ” انطلاقة دوري الأحياء في كرة القدم داخل القاعة في نسخته الأولى تحت شعار” من أجل ممارسة رياضية دائمة”

وشهدت القاعة المغطاة” الأمل” أمس السبت عودة الروح إلى هذا المرفق الذي استقبل الدوري الرمضاني بعد غياب طويل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووسط أجواء احتفالية، انطلق الدوري الرمضاني بالقاعة بتنظيم تم فيه توفير كافة اللوجيستيك الخاص بهذه المناسبة.

واجتذبت مباريات الانطلاق عددا كبيرا من الجماهير، التي تعشق هذه الدوريات، لما فيها من تنافسية بين اللاعبين، الذين ينتمون لنفس المدينة

وأخذ هذا اللقاء الرياضي الرمضاني بعدا آخر، حيث اجتهد منظموه في الرقي بمستويات التنظيم والتجهيز وهو ما لقي استحسان الجماهير التي صفقت بحرارة للأجواء الإحتفالية التي طبعت مراسيم الإفتتاح

وحول هذه العرس الرياضي قال مدير الدوري محمد العماري في تصريح للجريدة أن هذه التظاهرة الرياضية تندرج في اطار الأنشطة الموازية الرياضية والثقافية والاجتماعية التى تنظمها الجمعية، بهدف خلق جسر التواصل مع شباب المدينة والاهتمام بالجانب الرياضى باعتباره إحدى الآليات للحفاظ على الصحة .

واضاف العماري ” هذه التظاهرة الرياضية، جاءت بناء على رغبة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني،والغاية لا يمكن أن تكون سوى ” منح الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية في جوٍ من التباري ”

إلى ذلك ؛ حضر هذا الحفل الرياضي رئيس المجلس البلدي محمد الزكراني وبعض أعضاء المجلس وفعاليات من هيئات متعددة

اليكم برنامج الدوري :

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