الصورة من الارشيف

أمن السمارة يطيح بعصابة بعد محاولة سرقة وكالة تحويل الاموال

2022-04-08 / 11:32 مساءً
0
هبة بريس-أشعبان لحبيب

بعد الأبحاث والتحريات التي باشرتها، عناصر الشرطة القضائية بمدينة السمارة بعد عدة محاولة سرقة ، تمكنت ذات العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية بمدينة السمارة، يومي الخميس والجمعة 7 و 8 أبريل الجاري، من توقيف خمسة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في محاولة للسرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال، وارتكاب خمس عمليات سرقة موصوفة من داخل محلات تجارية وأخرى مخصصة للاستغلال المهني.

هذا، وتم توقيف أحد المشتبه فيهم البالغ من العمر 17 سنة، بعد الاشتباه في تورطه في المساهمة في ارتكاب خمس عمليات سرقة بالكسر، من داخل محلات تجارية ومحاولة للسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال، وذلك قبل أن يتم تشخيص هويات باقي المشاركين الأربعة وتوقيفهم”.

وأكدت مصادر مؤدونة، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز دراجة نارية متحصلة من عمليات السرقة، فضلا عن معدات حديدية يشتبه في استخدامها في عمليات الكسر لتنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالقاصرين الموقوفين، تحت تدبير المراقبة الشرطية على خلفية البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المحرضين والمتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرام

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد فتح الحدود البحرية مع إسبانيا..وزارة الصحة تعلن شروط الدخول إلى التراب المغربي

بعد فتح الحدود البحرية مع إسبانيا..وزارة الصحة تعلن شروط…

2022-04-08 / 11:16 مساءً
Photo of بسبب بطائق الإنعاش .. 3 أشخاص يرسلون رئيس جماعة بإقليم بولمان للمستعجلات

بسبب بطائق الإنعاش .. 3 أشخاص يرسلون رئيس جماعة…

2022-04-08 / 10:59 مساءً
Photo of ابنتا بوتين في مرمى عقوبات أوروبية جديدة

ابنتا بوتين في مرمى عقوبات أوروبية جديدة

2022-04-08 / 10:41 مساءً
Photo of زعماء الأغلبية يشيدون بإجراءات الحكومة خلال “أزمة الأسعار”

زعماء الأغلبية يشيدون بإجراءات الحكومة خلال “أزمة الأسعار”

2022-04-08 / 10:24 مساءً
Photo of لماذا نصوم في أيام شديدة الحرارة”…فنان تونسي يطالب بتثبيت رمضان في شهر ديسمبر

لماذا نصوم في أيام شديدة الحرارة”…فنان تونسي يطالب بتثبيت…

2022-04-08 / 10:12 مساءً
Photo of تعزيز العلاقات الثقافية في صلب محادثات مغربية- مكسيكية

تعزيز العلاقات الثقافية في صلب محادثات مغربية- مكسيكية

2022-04-08 / 10:00 مساءً
Photo of واشنطن لا تتوقع استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

واشنطن لا تتوقع استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

2022-04-08 / 9:54 مساءً
Photo of كمين يطيح بتاجر مخدرات لدى أمن كلميم

كمين يطيح بتاجر مخدرات لدى أمن كلميم

2022-04-08 / 9:43 مساءً
Photo of شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة تعزز أسطول حافلاتها من الجيل الجديد

شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة تعزز أسطول حافلاتها من…

2022-04-08 / 9:36 مساءً
Photo of بركة: واعون بالظرف الوطني الصعب ولا نعرف الى متى سيستمر

بركة: واعون بالظرف الوطني الصعب ولا نعرف الى متى…

2022-04-08 / 9:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق