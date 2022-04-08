أمن السمارة يطيح بعصابة بعد محاولة سرقة وكالة تحويل الاموال

هبة بريس-أشعبان لحبيب

بعد الأبحاث والتحريات التي باشرتها، عناصر الشرطة القضائية بمدينة السمارة بعد عدة محاولة سرقة ، تمكنت ذات العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية بمدينة السمارة، يومي الخميس والجمعة 7 و 8 أبريل الجاري، من توقيف خمسة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في محاولة للسرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال، وارتكاب خمس عمليات سرقة موصوفة من داخل محلات تجارية وأخرى مخصصة للاستغلال المهني.

هذا، وتم توقيف أحد المشتبه فيهم البالغ من العمر 17 سنة، بعد الاشتباه في تورطه في المساهمة في ارتكاب خمس عمليات سرقة بالكسر، من داخل محلات تجارية ومحاولة للسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال، وذلك قبل أن يتم تشخيص هويات باقي المشاركين الأربعة وتوقيفهم”.

وأكدت مصادر مؤدونة، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز دراجة نارية متحصلة من عمليات السرقة، فضلا عن معدات حديدية يشتبه في استخدامها في عمليات الكسر لتنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالقاصرين الموقوفين، تحت تدبير المراقبة الشرطية على خلفية البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المحرضين والمتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرام

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