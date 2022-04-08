بعد فتح الحدود البحرية مع إسبانيا..وزارة الصحة تعلن شروط الدخول إلى التراب المغربي

هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن البروتوكول الصحي المؤقت للدخول إلى التراب الوطني عبر الرحلات البحرية، وذلك عقب قرار المغرب وإسبانيا فتح الحدود البحرية واستئناف الرحلات بين الموانئ المغربية والإسبانية، حالا وبشكل متدرج.

جاء ذلك في مراسلة وجهتها وزارة الصحة إلى مديرة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، في إطار فتح الحدود البحرية، وفي انتظار اعتماد بروتوكول صحي متكامل للدخول إلى التراب الوطني.

وينص البروتوكول الصحي المؤقت للدخول إلى التراب الوطني عبر الرحلات البحرية، على ملء بمطبوع صحي يتم تحميله عبر الأنترنيت قبل ركوب الباخرة، كما يوزع أيضا داخل البواخر.

ويُشترط على الراغبين في دخول التراب الوطني، الإدلاء بجواز تلقيح معتمد في دولة الإقامة، فيما يُشترط على المقيمين بالمغرب، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، الإدلاء بالجواز الصحي المعتمد بالمغرب، أو اختبار سلبي للكشف عن كورونا (PCR) قبل 72 ساعة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1