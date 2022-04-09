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طقس السبت .. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-04-09 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية و الوسطى، وأيضا فوق مناطق والماس والسايس.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والريف مع أجواء مستقرة وصحوة نسبيا طيلة النهار فوق كافة أرجاء البلاد.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد ومن الشمال بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، ما بين 05 و10 درجات بالريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط، والماس وفوق منطقة السايس، ما بين 15 و20 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي جهات البلاد. وستعرف درجات الحرارة ارتفاعا خلال النهار.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والرباط وأيضا ما بين طرفاية وبوجدور ، وهائجا بباقي السواحل .

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