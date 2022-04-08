بسبب بطائق الإنعاش .. 3 أشخاص يرسلون رئيس جماعة بإقليم بولمان للمستعجلات

هبة بريس

هبة بريس

تعرض رئيس جماعة ايموزار مرموشة إقليم بولمان عن حزب الأحرار، يوم أمس الخميس لإعتداء بآلة حادة من قبل ثلاثة أشخاص داخل مقر الجماعة.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصدر هبة بريس، بعد أن دخل 3 أشخاص في نقاش حاد مع موظفين بالجماعة بخصوص أمور تتعلق بسبب التلاعب ببطائق الإنعاش حسب ذات المصدر . وحينما تدخل الرئيس تصاعدت حدة النقاش لدرجة تعرضه لهجوم عنيف.

وفي غفلة من رئيس الجماعة يضيف المصدر، إنهال أحد الشبان على الرئيس بالضرب بآلة حادة استدعى نقله على و جه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بميسور لتلقي العلاجات الضرورية، فيما جرى اعتقال3 متهمين ضمنهم شقيق رئيس الجماعة ، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهما أمام أنظار النيابة العامة المختصة بميسور يوم غد السبت ، فيما يزال البحث جاري عن مشتبه فيه ٱخر .

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