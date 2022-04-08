ابنتا بوتين في مرمى عقوبات أوروبية جديدة

هبة بريس _ الرباط

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جانب أكثر من مئتي شخص آخرين كجزء من حزمة عقوباته الأخيرة على روسيا عقب غزوها أوكرانيا، وفق قائمة رسمية نشرها التكتل، الجمعة.

ويواجه المدرجون على القائمة الأوروبية، التي تتضمن أيضا 18 شركة، مصادرة أصولهم وحظر سفرهم إلى بلدان الاتحاد الـ27.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على إدراج اسمي كاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا، ابنتي بوتين من زوجته السابقة لودميلا، في قائمة العقوبات بداية الأسبوع، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ إلا الجمعة مع نشره في الجريدة الرسمية.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان “نحن نعزز مرة أخرى قوائم العقوبات الخاصة بنا ونضيف إليها مزيدا من الأشخاص من عالم السياسة وقطاع الأعمال وهؤلاء الذين ينخرطون في أنشطة الدعاية، إلى جانب مزيد من الكيانات من قطاعات المال والصناعة العسكر والنقل

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