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زعماء الأغلبية يشيدون بإجراءات الحكومة خلال “أزمة الأسعار”

2022-04-08 / 10:24 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أشاد زعماء الأغلبية الحكومية بإجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ضمن “السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع الأسعار الذي أضحى ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان

وقالت هيئة رئاسة الأغلبية في بلاغ لها، إنها تشيد بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.

وسجلت هيئة رئاسة الأغلبية أن هذا الدعم هو إجراء ضمن إجراءات مستعجلة واستثنائية اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء.

جاء ذلك عقب الاجتماع الشهري لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الجمعة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب

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