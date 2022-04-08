زعماء الأغلبية يشيدون بإجراءات الحكومة خلال “أزمة الأسعار”
أشاد زعماء الأغلبية الحكومية بإجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ضمن “السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع الأسعار الذي أضحى ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان
وقالت هيئة رئاسة الأغلبية في بلاغ لها، إنها تشيد بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
وسجلت هيئة رئاسة الأغلبية أن هذا الدعم هو إجراء ضمن إجراءات مستعجلة واستثنائية اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء.
جاء ذلك عقب الاجتماع الشهري لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الجمعة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب
17 تعليقات
Ha ha ha ha
ارتفاع صاروخي في الاسعار المواطن المغربي يعاني ويلفظ أنفاسه في كثرة الزيادات اين البرلمان والحكومة واللجنة الوطنية لمراقبة الاسعار ..
رغم انخفاض سعر البرميل نسبيا واسعار المواد الغذائية الا ان اللوبيات الفاسدة تستغل الازمة للحفاظ على نفس الاثمنة والضحية هو المواطن المغربي ولكن عند الله تجتمع الخصوم..
رئيس الحكومة وعدنا بالعيش الكريم لقد احسسنا بالفرق، لآ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ايها المسؤولين والطغاة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم من الصغير حتى الكبير..
ينومون الشعب بوعودهم الكاذبة ويستغلون مناصبهم التي نالوها بغير حق ولامصداقية ويفرقون بيننا حتى لايكون التغيير الجدري الذي هو منبع الثروات وخيرات البلاد..
قبل انتقاد الحكومة يجب ان ننتقد أنفسنا أولا كشعب ماذا فعلنا لتغيير الوضع ما دام الشعب مدلول يقبل كل أنواع الحكرة و لا يحرك ساكنا فلا أمل في مستقبل أفضل..
المشاكل كلها سببها ابنكيران الذي حرر اسعار المحروقات داعيا ان الدولة قامت بذلك وموازاة تم العقد مع شركة التأمين من أجل تحمل الفوارق ولكن مع الأسف لاشيء تحقق من كل ذلك الا شيء واحد ووحيد وهو ان المواطن هو الذي يؤدي ثمن اخطاءهم..
لا حكومة لا نقابات لا أحزاب لا جمعيات خونة للشعب سوى الوعود الكاذبة لا حول ولا قوة الا بالله..
الحكومة المحكومة تستثمر في جيوب أبناء الشعب ولا تبالي ،في ضل غياب المحاسبة و مراعات أوضاع أبناء الشعب المقهور، المغرب يتجه نحو الهاوية ولا من مجيب ..
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم سينال جزاؤه من الله عزوجل..
شركات المحروقات أصبحت عبارة عن مافيا.كيف يعقل أن ثمن المحروقات في ارتفاع مستمر. واسعار المواد الغذائية كذالك وليس لا دعم حكومي ولا شيء..
أحسن وسيلة هي المقاطعة الشاملة لكل المواد الحل بين أيدينا..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومنافق ومفسد تسبب في افلاس المواطن المغربي..
قطاع المحروقات كما القطاعات الحيوية يجب ان تكون تحت التسيير المباشر للإدارة العمومية و أن تسحب من يد الخواص ،فمصلحة البلاد والعباد تقتضي مراعاة السلم الاجتماعي والأمن الغذائي المهدد بهذه السلوكيات اللاشعبية.
نسأل الله تعالى أن يلطف بالأمة المغربية و الإسلامية والعربية جمعاء..
الشعب وصل الى اخطر مرحلة وهي. انه لم يستطيع الاستمرار في جو ارتفاع الاسعار والحكرة والصمت نتمنى لطف الله ..
الحل الوحيد هو المقاطعة والاتحاد لان الاتحاد قوة..