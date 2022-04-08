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لماذا نصوم في أيام شديدة الحرارة”…فنان تونسي يطالب بتثبيت رمضان في شهر ديسمبر

2022-04-08 / 10:12 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

نجلاء مزيان: هبة بريس

عاصفة من الجدل و الانتقادات، عَقِبت تصريحات الفنان التونسي محمد السياري و التي تفيد وجوب تثبيت رمضان في شهر ديسمبر .

و خلق الممثل التونسي محمد السياري ضجة في تونس، بعد مطالبته عبر برنامج إذاعي، بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر معتبرا أن الصيام في أشهر الصيف أمر مرهق، بسبب الحرارة، قائلا: لماذا نصوم في أيام شديدة الحرارة؟

و أضاف ذات المتحدث: “رمضان لازم اجي في ديسمبر توة الناس الكل ايصومو، اما فاش قام انصوموا في قوايل تنقب راس الديناصور”.

وتعرض الممثل التونسي لوابل من الانتقادات، بسبب تصريحاته التي اعتبرها العديد من رواد منصات التواصل الإجتماعي مخلة بحق الدين و غير مقبولة.

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