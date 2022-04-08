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تعزيز العلاقات الثقافية في صلب محادثات مغربية- مكسيكية

2022-04-08 / 10:00 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

أجرى سفير المغرب في المكسيك، عبد الفتاح اللبار، أمس الخميس بمكسيكو، محادثات مع وزيرة الثقافة المكسيكية، السيدة أليخاندرا فراوستو، تمحورت حول تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأشاد الجانبان، بالمناسبة، بأهمية العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين الرباط ومكسيكو، مؤكدين رغبتهما في توطيد التعاون الثقافي من خلال تطوير العلاقات الثقافية وتكثيف الحضور المغربي للتعريف بثقافة وحضارة المملكة بالمكسيك.

وأعربت فراوستو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن الرغبة في تكثيف وتطوير التعاون الثقافي بين مختلف المؤسسات بالبلدين، بهدف تحقيق تعاون مثمر لا سيما في ما يتعلق بحماية وتثمين خصوصيات ولغات السكان الأصليين.

من جهته، أكد اللبار أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء المكسيكيين في عدة مجالات، ولتحقيق المزيد من التقارب بين البلدين.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنظمها سفارة المغرب بالمكسيك بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومكسيكو، بهدف توسيع وتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

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