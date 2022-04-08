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واشنطن لا تتوقع استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

2022-04-08 / 9:54 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة لا تتوقع استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي.
وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة تعليقا على آفاق إصلاح مجلس الأمن: “أعرف أنكم تسألون عما إذا كان من الممكن استبعاد روسيا من الدول دائمة العضوية (في مجلس الأمن الدولي)”.

وتابعت: “لا نتوقع حدوث ذلك، ولكن من الواضح أن الخطوة التي تم اتخاذها أمس لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعتبر دليلا على رد الفعل الدولي والرعب من الفظائع التي نراها في أوكرانيا”.

وأضافت: “غير ذلك لا توجد لدي أي توقعات بشأن الإصلاحات”.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الخميس قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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تعليق واحد

  1. Pourquoi le monde est très hypocrite, ou sont les réactions contre la destruction de l’Irak et Afghanistan par l’Amérique et l’Otan, le siège de l’Onu ne doit plus exister sur le territoire des états unis, ou bien l’autre monde doit créer son ONU sans les états unis ni l’Europe occidentale. Je n’oublierai jamais les crimes usa en Irak et un jour lorsque un avion américain a largué une grande bombe sur un abri et exterminé les occupants qui étaient des femmes et des enfants pour la majorité, et je ne pourrais jamais effacer de ma mémoire comment le monde occidentale ce jour était content de la mort des enfants et femmes dans l’abri quand ils ont entendu la nouvelle rapporté par les médias. Je pense que la qualification d’un criminel est la même chez tous les peuple de la terre….

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