كمين يطيح بتاجر مخدرات لدى أمن كلميم

هبة بريس- أشعبان لحبيب

قالت مصادر مطلعة أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، يوم أمس الخميس 7 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني، لاشتباه تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.

وأكدت ذات المصادر، أنه جرى إيقاف المشتبه فيه، بعد إعداد كمين له على مستوى حي السعديين بمدينة كلميم، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز مجموعة من صفائح مخدر الشيرا موجهة للترويج.

مباشرة بعد إقتياد الموقوف، إلى مصلحة الديمومة واجراء عملية التنقيط على هوية الموقوف بقاعدة بيانات الأمن الوطني، فتبين أنه يشكل موضوع خمسة أبحاث وطنية لفائدة الدرك الملكي بآسا من أجل الإتجار في المخدرات.

يضيف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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