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شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة تعزز أسطول حافلاتها من الجيل الجديد

2022-04-08 / 9:36 مساءً
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هبة بريس

ع محياوي – هبة بريس

بحضور الكاتب العام لولاية جهة وجدة وعمدة المدينة، والرئيس الشرفي لمجموعة سيتي باص ترانسبور السيد علي المطيع ومنتخبي المدينة وممثلي السلطات المحلية من مختلف الأسلاك وممثلي الهئات الإعلامية والمدنية، أعطت شركة ‘موبيليس وجدة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بوجدة، في حفل تدشيني، إعطاء الانطلاقة لجيل جديد من الحافلات مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وصديقة للبيئة، وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا الاستثمار الضخم الذي تقوم به مجموعة سيتي باص ترانسبور في إطار سعيها المتواصل للارتقاء بجودة خدمات النقل الحضري لفائدة الساكنة بصفة عامة ومرتفقيها على وجه الخصوص، إذ شهدت مدينة وجدة ، اليوم الجمعة 08 أبريل 2022، حدث تعزيز شركة موبيليس وجدة لأسطولها من خلال إدخال حافلات جديدة للنقل الحضري بمدينة وجدة نفيذا لبرنامجها الاستثماري بالمدينة

وأشارت الشركة في تصريحها لـ ” هبة بريس ” أن الحافلات الجديدة تنتمي إلى الجيل الجديد بمعايير أوروبية “EURO 5” دولية وبمواصفات فنية بيئية وجمالية عالية الجودة تشكل إضافة نوعية للتنقلات الحضرية بعاصمة الشرق وجدة ، سواء من حيث جمالية المظهر الخارجي والداخلي، أو من حيث التجهيزات والتقنيات المتطورة التي سوف توفرها لفائدة الساكنة الوجدية المعروفة بحفاظها على الحافلات.

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