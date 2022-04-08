بركة: واعون بالظرف الوطني الصعب ولا نعرف الى متى سيستمر

هبة بريس _ الرباط

سجل نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحكومة تعمل بكامل جهدها للتعامل مع الأزمة ، لاسيما فيما يرتبط بموجة ارتفاع الأسعار.

وقال بركة خلال ندوة صحفية عقب اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، الجمعة، بالرباط، إن أطراف الأغلبية “واعون بالظرف الصعب الذي تعاني منه بلادنا جراء انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الصعيد الدولي لاسيما أسعار المواد الأولية”

وقال ايضا ، “نحن واعون أيضا بما مس الأسر الضعيفة المتوسطة المغربية، وواعون بأن هذه الإشكالية قد تدوم لفترة ما، حيث لا أحد يعرف إلى متى ستستمر هذه الأوضاع

وسجل بركة أن الحكومة اتخذت عددا من القرارات لمواجهة هذه الأزمة وستبقى على نفس التوجه معبأة لخدمة المواطنين وحمايتهم من هذه الانعكاسات السلبية للأزمة

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