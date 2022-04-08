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أخنوش: لا نملك عصا سحرية لحل كل الإشكالات

2022-04-08 / 9:20 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وقال رئيس الحكومة، إن حكومته “لا تملك عصا سحرية، باش نطلقوا الروبيني لحل المشاكل القائمة”،

وشدد أخنوش على أن الحكومة تدخلت بشكل عاجل لمعالجة عدد من الإشكالات من قبيل إقرار دعم لمهنيي النقل في سياق جهود الحكومة لمواجهة تداعيات تقلبات أسعار المحروقات.

وتابع أخنوش، أن الحكومة تقوم بواجبها، حيث حرصت على إطلاق برنامج “فرصة” و”أوراش” وخصصت ميزانيات مهمة لهذه البرامج، فضلا عن عزمها على إصلاح 1400 مركز صحي في غضون السنتين المقبلتين
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تأتي تصريحات اخنوش في ندوة صحافية، عقب الاجتماع الشهري لرئاسة الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة

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‫2 تعليقات

  1. انكم قادرون على حل مشاكلك وقضاء مصالحكم اما موقفكم هذا فهو في غرابة ويتناقض مع برنامجكم الانتخابي الذي كان مليئة بالوعود الفارغة التي لا منطق لها ولا وفاء لها

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