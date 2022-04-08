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أخنوش في اجتماع الأغلبية : الدخول السياسي يأتي في ظروف صعبة

2022-04-08 / 9:03 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن” الدخول السياسي يأتي في ظروف خاصة، بسبب الأوضاع الدولية” في اشارة الى الحرب في أوربا الشرقية.

أخنوش، وفي ندوة صحافية، عقب الاجتماع الشهري لرئاسة الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة، أضاف : ” لسنا في ظرف عادي ..الأمور معقدة لأن هناك مشاكل توريد المواد الاولية و مشاكل أسعار الطاقة و المواد الغذائية خاصة الحبوب”.

وفي شق اخر ،قال عزيز أخنوش ، أن المغرب في ظل كل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم، آمن و يتوفر على جميع المواد الإستهلاكية بوفرة في الأسواق، رغم الجفاف قبل ان يضيف أن التساقطات المطرية الاخيرة خففت من وطأة الجفاف، مشيرا الى ان المنتوجات الفلاحية متواجدة بوفرة في الاسواق.

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