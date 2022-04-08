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روسيا تتبرع لأوكرانيا بسفينة إنقاذ

2022-04-08 / 8:44 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن روسيا تبرعت بسفينة الإنقاذ “سافير” لأوكرانيا، وتم الاتفاق على منطقة التسليم مع خدمة الإنقاذ البحري الدولية.

وقال: “سلم الجانب الروسي أوكرانيا سفينة الإنقاذ “سافير” مجانا وبدون أي شروط في منطقة النقل (RR-2)، والتي تم الاتفاق عليها مسبقا مع خدمة الإنقاذ البحري الدولية”.

وأوضح أن “سلطات كييف لا تؤكد وتتجنب بأي طريقة ممكنة التفاعل في حل مسألة ضمان الخروج الآمن للسفن الأجنبية، بينما تتخذ روسيا مجموعة كاملة من التدابير الشاملة لضمان الملاحة المدنية في مياه البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر آزوف”.

ودعا ميزينتسيف مرة أخرى المنظمة البحرية الدولية وقيادة الشركات المالكة للسفن للتأثير على كييف من أجل إتاحة خروج السفن الأجنبية بأمان من موانئ أوكرانيا.

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