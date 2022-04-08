أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستكثف التبرع بلقاحات كورونا عبر برنامج "كوفاكس" الدولي في الشهور المقبلة، بمنح نصف مليون جرعة بينها جرعات من موردين غير "أسترازينيكا". وفرنسا هي الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي ترسل بعض جرعات اللقاحات لديها إلى الدول النامية. وأعلنت باريس أنها ستقدم تبرعا أوليا مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" هذا الشهر، وقال ماكرون إن الشحنة الأولى في طريقها إلى غرب إفريقيا. وصرح ماكرون في فعالية افتراضية نظمتها منظمة الصحة العالمية قائلا: "الآن جاء وقت المشاركة... سنواصل تلقي المزيد والمزيد من اللقاحات". وتابع: "لدينا من الوسائل ما يكفي لتعزيز تضامننا بالتبرع باللقاحات".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

استطلاع: الفارق بين لوبان وماكرون يتقلص إلى نقطة واحدة

2022-04-08 / 8:28 مساءً
3
هبة بريس _ وكالات

أظهر أحدث استطلاع للرأي أن الفارق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان في سباق حملة الانتخابات الرئاسية، قد تقلص إلى نقطة واحدة.

وللمرة الأولى منذ استطلاعات عام 2017، يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة، حيث صوت في تلك الاستطلاعات 26 في المئة لصالح ماكرون مقابل 25 في المئة لصالح لوبان، بينما جاء جون لوك ميلانشون ثالثا بنسبة 17,5 في المئة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا تتبرع لأوكرانيا بسفينة إنقاذ

روسيا تتبرع لأوكرانيا بسفينة إنقاذ

2022-04-08 / 8:44 مساءً
Photo of روسيا تغلق الفرعين المحليين لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش

روسيا تغلق الفرعين المحليين لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس…

2022-04-08 / 8:00 مساءً
Photo of وزارة النقل تدعو شركات النقل البحري لاستئناف رحلات المسافرين

وزارة النقل تدعو شركات النقل البحري لاستئناف رحلات المسافرين

2022-04-08 / 7:54 مساءً
Photo of زعماء الأغلبية الحكومية يجتمعون في مقر البام

زعماء الأغلبية الحكومية يجتمعون في مقر البام

2022-04-08 / 7:42 مساءً
Photo of بلجيكا تغلق مصنع “كيندر” بسبب الإصابات بالسالمونيلا

بلجيكا تغلق مصنع “كيندر” بسبب الإصابات بالسالمونيلا

2022-04-08 / 6:34 مساءً
Photo of فرنسا.. السجن 10 سنوات لمراهقين قتلا رفيقتهما ورمياها في النهر

فرنسا.. السجن 10 سنوات لمراهقين قتلا رفيقتهما ورمياها في…

2022-04-08 / 6:16 مساءً
Photo of مسؤول أميركي: روسيا استخدمت صاروخا باليستيا في هجوم كراماتورسك

مسؤول أميركي: روسيا استخدمت صاروخا باليستيا في هجوم كراماتورسك

2022-04-08 / 6:04 مساءً
Photo of خبير: فوز مارين لوبان سيزلزل العلاقات الفرنسية المغاربية

خبير: فوز مارين لوبان سيزلزل العلاقات الفرنسية المغاربية

2022-04-08 / 5:38 مساءً
Photo of البنتاغون يأمر بنشر منظومة صواريخ باترويت في سلوفاكيا

البنتاغون يأمر بنشر منظومة صواريخ باترويت في سلوفاكيا

2022-04-08 / 5:30 مساءً
Photo of محلل..إسبانيا اقتنعت بأن الحل الوحيد لتسوية نزاع الصحراء هو ” الحكم الذاتي”

محلل..إسبانيا اقتنعت بأن الحل الوحيد لتسوية نزاع الصحراء هو…

2022-04-08 / 5:26 مساءً

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق