استطلاع: الفارق بين لوبان وماكرون يتقلص إلى نقطة واحدة

هبة بريس _ وكالات

أظهر أحدث استطلاع للرأي أن الفارق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان في سباق حملة الانتخابات الرئاسية، قد تقلص إلى نقطة واحدة.

وللمرة الأولى منذ استطلاعات عام 2017، يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة، حيث صوت في تلك الاستطلاعات 26 في المئة لصالح ماكرون مقابل 25 في المئة لصالح لوبان، بينما جاء جون لوك ميلانشون ثالثا بنسبة 17,5 في المئة.

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