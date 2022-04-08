أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستكثف التبرع بلقاحات كورونا عبر برنامج "كوفاكس" الدولي في الشهور المقبلة، بمنح نصف مليون جرعة بينها جرعات من موردين غير "أسترازينيكا". وفرنسا هي الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي ترسل بعض جرعات اللقاحات لديها إلى الدول النامية. وأعلنت باريس أنها ستقدم تبرعا أوليا مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" هذا الشهر، وقال ماكرون إن الشحنة الأولى في طريقها إلى غرب إفريقيا. وصرح ماكرون في فعالية افتراضية نظمتها منظمة الصحة العالمية قائلا: "الآن جاء وقت المشاركة... سنواصل تلقي المزيد والمزيد من اللقاحات". وتابع: "لدينا من الوسائل ما يكفي لتعزيز تضامننا بالتبرع باللقاحات".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

استطلاع: الفارق بين لوبان وماكرون يتقلص إلى نقطة واحدة

2022-04-08 / 8:28 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أظهر أحدث استطلاع للرأي أن الفارق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان في سباق حملة الانتخابات الرئاسية، قد تقلص إلى نقطة واحدة.

وللمرة الأولى منذ استطلاعات عام 2017، يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة، حيث صوت في تلك الاستطلاعات 26 في المئة لصالح ماكرون مقابل 25 في المئة لصالح لوبان، بينما جاء جون لوك ميلانشون ثالثا بنسبة 17,5 في المئة.

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