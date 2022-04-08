روسيا تغلق الفرعين المحليين لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش

هبة بريس _ الرباط

أغلقت روسيا، الجمعة، الفرعين المحليين لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المدافعتين عن حقوق الإنسان، بحسب بيان أصدرته وزارة العدل .

وأورد البيان أن الممثلية المحلية لكل من منظمة العفو (المملكة المتحدة) وهيومن رايتس ووتش (الولايات المتحدة) “تم شطبها من السجل الرسمي للمنظمات غير الحكومية الأجنبية” في روسيا بسبب “انتهاكات للقانون الروسي”.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن هذا الإجراء يعني إغلاقا لفرعها المحلي.

وكانت المنظمتان انتقدتا بشدة الهجمات الروسية في أوكرانيا التي طالت مدنيين، وتسببت في قتل النساء والأطفال.

وأثارت أدلة على

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