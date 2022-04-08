وزارة النقل تدعو شركات النقل البحري لاستئناف رحلات المسافرين

هبة بريس _ الرباط

دعت وزارة النقل واللوجيستك، شركات النقل البحري لاستئناف رحلات المسافرين من الموانئ المغربية بطنجة المتوسط وميناء طنجة المدينة وميناء الناظور وميناء مدينة #الحسيمة

وحسب مذكرة، لمديرية الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك فإن هذا القرار يأتي على اثر البيان المشترك المغربي الإسباني بخصوص الاستئناف الفوري والتدريجي لنشاط نقل الركاب عن طريق البحر

وأعلن المغرب واسبانيا عن إعادة تشغيل الخطوط البرية والبحرية بين البلدين بما يشمل سبتة ومليلية المحتلتين، والاستعداد لتنظيم عملية “مرحبا ” الصيف المقبل ، وذلك ضمن خارطة طريق مفصلة لإعادة بناء العلاقات بين البلدين بعد أزمة دامت لما يقارب سنة كاملة

وجاء هذا القرار ضمن الاعلان المشترك بين المغرب واسبانيا حيث سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري

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