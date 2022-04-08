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زعماء الأغلبية الحكومية يجتمعون في مقر البام

2022-04-08 / 7:42 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اجتمعت مساء اليوم الجمعة مكونات الأغلبية الحكومية، بالمقر الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة بالعاصمة الرباط.

ووصل ممثلو أحزاب الأغلبية إلى المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث كان أول الواصلين رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوزيره في الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة .

كما وصل إلى مقر الاجتماع، رئيس مجلس النواب رشيد للطالبي العلمي، وكذلك رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب .

وعن حزب الاستقلال حضر نزار بركة الأمين العام للحزب ، مرفوقا بولد الرشيد الرجل القوي داخل حزب علال الفاسي، كما حضر نعيم ميارة ، رئيس مجلس المستشارين والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وعرف اللقاء أيضا حضور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي.

وكانت مصادر جيدة الإطلاع قد كشفت ، أن زعماء الأغلبية الحكومية سيعقدون اجتماعا وذلك يأتي ، في إطار استعداد التحالف الحكومي للدخول السياسي المقبل.

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