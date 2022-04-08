مسؤول أميركي: روسيا استخدمت صاروخا باليستيا في هجوم كراماتورسك

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول دفاعي أميركي رفيع، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا قصير المدى لضرب محطة قطار كراماتورسك شرقي أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا من طراز “SS-21” في الهجوم على كراماتورسك، مشيرا إلى دوافع الروس من وراء هذا الهجوم لا تزال غير واضحة.

ورفض المسؤول الأميركي الادعاءات الروسية التي نفت مسؤوليتها عن الهجوم، قائلا “نحن لا نقبل نفي الروس بأنهم غير مسؤولين”.

واتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، روسيا بارتكاب “فظاعة مروعة” بعد مقتل 50 مدنيا بينهم خمسة أطفال في قصف استهدف محطة كراماتورسك للقطارات في شرق أوكرانيا.

ووصفت السفارة الأميركية في كييف، الجمعة، الهجوم الصاروخي بـ “العمل الروسي الوحشي” وقالت إن “العالم سيحاسب بوتين”.

لكن موسكو نفت مسؤوليتها عن هذا القصف، مؤكدة انها لا تملك صاروخا من النوع الذي تم استخدامه ومنددة بـ”استفزاز” اوكراني.

وتقع كراماتورسك في الجزء من حوض دونباس تحت السيطرة الاوكرانية. لكن بقية هذه المنطقة يسيطر عليها منذ 2014 الانفصاليون الموالون لموسكو.

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