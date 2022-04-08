محلل..إسبانيا اقتنعت بأن الحل الوحيد لتسوية نزاع الصحراء هو ” الحكم الذاتي”

هبة بريس _ الرباط

قال المغرب وإسبانيا إنهما اتفقا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد تأييد مدريد لموقف الرباط من السيادة على الصحراء ، مما ينهي أزمة دبلوماسية بدأت قبل نحو عام.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال لقائه بالملك محمد السادس في الرباط على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.

وتعليقا على الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس تاج الدين لحسين إن إسبانيا أصبحت مقتنعة بجانب دول كبرى أخرى بأن الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع هو تطبيق نظام الحكم الذاتي، فمحاولات الاستفتاء فشلت، خاصةً وأن المغرب اقترح مشروع الاستفتاء في نيروبي في إطار منظمة الوحدة الأفريقية ثم وافق المغرب على مقترح الأمم المتحدة بتنظيم الاستفتاء، وقام بكل الاستعدادات وفق الأمم المتحدة، ولكن فشل الجانب الأخر في تنفيذ ذلك، لذلك دفعت وضعية الجمود التي استمرت لعدة سنين المغرب بأن يتقدم بمقترح الحكم الذاتي .

وأضاف تاج الدين أن هذه الأسباب هي التي دفعت إسبانيا للرجوع للواقع وتتابع الأمور عن كثب وقررت كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن أن تقبل هذا الواقع وأن تقر مشروع الحكم الذاتي لأنه الأكثر مصداقية والأكثر جدية وواقعية وبالتالي فمن المتوقع أن تأخذ العلاقات بين البلدين منعطفاً تاريخياً على مستوى التعاون الثنائي وعلى مستوى مسارات الارتباط بين أوروبا وأفريقيا”.يقول تاج الدين لحسين لسبونتيك ”

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