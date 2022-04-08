الصورة من الارشيف

ارتفاع الأسعار..”الكونفدرالية” تتهم الحكومة بتهديد الأمن الاجتماعي

2022-04-08 / 5:07 مساءً
4
هبة بريس _ الرباط

حملت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكومة كامل المسؤولية عن تهديد الأمن الاجتماعي، بسبب عدم تعجيلها بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

وسجل المكتب التنفيذي للنقابة، تصاعد موجة الغلاء في أسعار المحروقات التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، وكذلك أسعار مجموعة من المواد الأساسية.

وترى النقابة أن ما نعيشه اليوم هو ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وكافة المواطنين والمواطنات، خاصة أننا مازلنا نعيش على وقع تداعيات الجائحة وارتفاع معدل البطالة، واستمرار فقدان مناصب الشغل، أمام استمرار التجاهل الحكومي، وضعف وتواطؤ آليات ومؤسسات المراقبة والمنافسة.

وشددت على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم الجواب الضروري على السياق الاجتماعي المقلق، وذلك عبر الاستجابة لمطالب الحركة العاملة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا تتبرع لأوكرانيا بسفينة إنقاذ

روسيا تتبرع لأوكرانيا بسفينة إنقاذ

2022-04-08 / 8:44 مساءً
Photo of استطلاع: الفارق بين لوبان وماكرون يتقلص إلى نقطة واحدة

استطلاع: الفارق بين لوبان وماكرون يتقلص إلى نقطة واحدة

2022-04-08 / 8:28 مساءً
Photo of روسيا تغلق الفرعين المحليين لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش

روسيا تغلق الفرعين المحليين لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس…

2022-04-08 / 8:00 مساءً
Photo of وزارة النقل تدعو شركات النقل البحري لاستئناف رحلات المسافرين

وزارة النقل تدعو شركات النقل البحري لاستئناف رحلات المسافرين

2022-04-08 / 7:54 مساءً
Photo of زعماء الأغلبية الحكومية يجتمعون في مقر البام

زعماء الأغلبية الحكومية يجتمعون في مقر البام

2022-04-08 / 7:42 مساءً
Photo of بلجيكا تغلق مصنع “كيندر” بسبب الإصابات بالسالمونيلا

بلجيكا تغلق مصنع “كيندر” بسبب الإصابات بالسالمونيلا

2022-04-08 / 6:34 مساءً
Photo of فرنسا.. السجن 10 سنوات لمراهقين قتلا رفيقتهما ورمياها في النهر

فرنسا.. السجن 10 سنوات لمراهقين قتلا رفيقتهما ورمياها في…

2022-04-08 / 6:16 مساءً
Photo of مسؤول أميركي: روسيا استخدمت صاروخا باليستيا في هجوم كراماتورسك

مسؤول أميركي: روسيا استخدمت صاروخا باليستيا في هجوم كراماتورسك

2022-04-08 / 6:04 مساءً
Photo of خبير: فوز مارين لوبان سيزلزل العلاقات الفرنسية المغاربية

خبير: فوز مارين لوبان سيزلزل العلاقات الفرنسية المغاربية

2022-04-08 / 5:38 مساءً
Photo of البنتاغون يأمر بنشر منظومة صواريخ باترويت في سلوفاكيا

البنتاغون يأمر بنشر منظومة صواريخ باترويت في سلوفاكيا

2022-04-08 / 5:30 مساءً

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق