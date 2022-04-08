الصورة من الارشيف

ارتفاع الأسعار..”الكونفدرالية” تتهم الحكومة بتهديد الأمن الاجتماعي

2022-04-08 / 5:07 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

حملت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكومة كامل المسؤولية عن تهديد الأمن الاجتماعي، بسبب عدم تعجيلها بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

وسجل المكتب التنفيذي للنقابة، تصاعد موجة الغلاء في أسعار المحروقات التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، وكذلك أسعار مجموعة من المواد الأساسية.

وترى النقابة أن ما نعيشه اليوم هو ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وكافة المواطنين والمواطنات، خاصة أننا مازلنا نعيش على وقع تداعيات الجائحة وارتفاع معدل البطالة، واستمرار فقدان مناصب الشغل، أمام استمرار التجاهل الحكومي، وضعف وتواطؤ آليات ومؤسسات المراقبة والمنافسة.

وشددت على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم الجواب الضروري على السياق الاجتماعي المقلق، وذلك عبر الاستجابة لمطالب الحركة العاملة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلجيكا تغلق مصنع “كيندر” بسبب الإصابات بالسالمونيلا

بلجيكا تغلق مصنع “كيندر” بسبب الإصابات بالسالمونيلا

2022-04-08 / 6:34 مساءً
Photo of فرنسا.. السجن 10 سنوات لمراهقين قتلا رفيقتهما ورمياها في النهر

فرنسا.. السجن 10 سنوات لمراهقين قتلا رفيقتهما ورمياها في…

2022-04-08 / 6:16 مساءً
Photo of مسؤول أميركي: روسيا استخدمت صاروخا باليستيا في هجوم كراماتورسك

مسؤول أميركي: روسيا استخدمت صاروخا باليستيا في هجوم كراماتورسك

2022-04-08 / 6:04 مساءً
Photo of خبير: فوز مارين لوبان سيزلزل العلاقات الفرنسية المغاربية

خبير: فوز مارين لوبان سيزلزل العلاقات الفرنسية المغاربية

2022-04-08 / 5:38 مساءً
Photo of البنتاغون يأمر بنشر منظومة صواريخ باترويت في سلوفاكيا

البنتاغون يأمر بنشر منظومة صواريخ باترويت في سلوفاكيا

2022-04-08 / 5:30 مساءً
Photo of محلل..إسبانيا اقتنعت بأن الحل الوحيد لتسوية نزاع الصحراء هو ” الحكم الذاتي”

محلل..إسبانيا اقتنعت بأن الحل الوحيد لتسوية نزاع الصحراء هو…

2022-04-08 / 5:26 مساءً
Photo of رسميا ..فتح معبري سبتة ومليلية الحدودين والاستعداد لعملية “مرحبا

رسميا ..فتح معبري سبتة ومليلية الحدودين والاستعداد لعملية “مرحبا

2022-04-08 / 12:49 صباحًا
Photo of لـ”تأخره عن تسليم وثائق”.. دعوى “ازدراء” بحق ترامب

لـ”تأخره عن تسليم وثائق”.. دعوى “ازدراء” بحق ترامب

2022-04-07 / 11:56 مساءً
Photo of سانشيز : الملك اضطلع بدور “حاسم وبناء” في فتح مرحلة جديدة للشراكة المغربية-الإسبانية

سانشيز : الملك اضطلع بدور “حاسم وبناء” في فتح…

2022-04-07 / 11:44 مساءً
Photo of مقتل 9 أشخاص في الجزائر في انفجار “تسرّب للغاز”

مقتل 9 أشخاص في الجزائر في انفجار “تسرّب للغاز”

2022-04-07 / 11:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق