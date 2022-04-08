جثت متحللة تستنفر درك طرفاية

2022-04-08 / 4:44 مساءً
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هبة بريس- اشعبان لحبيب

لفظ أحد الشواطئ شمال طرفاية اليوم الجمعة، جثثا متحللة لمهاجرين سريين، مما سبب في حالة إستنفار كبيرة في صفوف مصالح الدرك الملكي الترابي لطرفاية والسلطات المحلية التي عرهت إلى عين المكان.

و حسب مصدر أمني من طرفاية، فقد أكد ل هبة بريس، أن الجثث الثلاثة تعود للمهاجرين سريين، ينحدرون من افريقيا دول جنوب الصحراء، حيث تم العثور عليها في حالة متقدمة من التحلل بعد أن قضى عدة أشهر وسط المحيط الأطلسي.

و حسب مصادر عاينت الواقعة، فقد انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، إلى الشاطيء الذي ظهرت فيه الجثة بعد اشعارها من طرف القوات المساعدة المكلفة بحماية ومراقبة شواطئ الإقليم.

المصادر ذاتها أكدت، أنه تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عبر سيارة نقل الأموات التابعة للجماعة الترابية طرفاية.

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