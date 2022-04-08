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وجدة .. ايقاف عشريني متورط في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

2022-04-08 / 4:18 مساءً
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء أمس الخميس 07 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات على متن دراجة نارية بمدينة وجدة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1130 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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