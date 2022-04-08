الفرقة الوطنية تحقق مع وزير سابق في قضايا صفقات مشبوهة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها في قضايا تتعلق بصفقات عمومية مشبوهة بعد ورود تقارير أشارت لشبهة تبديد أموال عمومية في هاته الصفقات.
و شملت التحقيقات الأولية التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عددا من الشخصيات البارزة أحد منها كان وزيرا سابقا في عهد حكومة بنكيران.
و سبق للمعني بالأمر أن كان موضوع تحقيق من طرف المكتب المركزي للفرقة الوطنية قبل أشهر في قضايا شبهة فساد بعد أن فضح قضاة المجلس الأعلى للحسابات اختلالات جوهرية شابت فترة تدبيره لإحدى المجالس الجماعية.
و سنوافيكم بتفاصيل أوفى بخصوص هذا الموضوع لاحقا، حيث يتوقع أن تسفر تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن مزيد من المعطيات و قد تطيح بشخصيات أخرى في ملف هدر المال العام.
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5 تعليقات
الشعب يريد أسماء المتهمين
ما فائدة الأسماء، المهم هو العدل و إسترجاع الأموال المنهوبة و لهم الحق في الستر.
العدل يعني الجميع سواسية أمام القانون و لا إختيار للضحايا.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
هو مبديع اذا كان ما سمعت صحيح. لماذا لا يحاسب العسكريون في هذا البلد ام حلال عليهم حرام على المدنيون. فهناك عدد كبير من العسكريين راكموا ثروات هائلة من مؤونة الجنود و المحروقات الخ كما يجب التحقيق مع ضباط يعملون بالمحكمة العسكرية اين انت ايها الرجل النزبه فاروق بلخير يجب ان تتحرك ضد هاذه العفاريت
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد العقوبات
تا دار ما بغى بالأموال العمومية ونهبها ومبقاش فالمنصب ديالو عاد كتاشفو افعالو 😏