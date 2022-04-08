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سيرغي لافروف

لافروف: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ليست بالسهلة

2022-04-08 / 3:57 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ليست بالسهلة، مشيرا إلى أن موسكو ستسعى جاهدة لضمان الوفاء بجميع مهام عملية التفاوض.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان: “وفقا لطلب الجهة الأوكرانية المتعلق بضمانات أمنية لكييف أرادوا أن يكون هناك دول من الجيران ومجلس الأمن بين الدول الضامنة للأمن، ونحن هنا أكدنا أنه يجب أن تكون بيلاروس من بين هذه الدول الضامنة”.

وأضاف: “لا أريد الخوض في تفاصيل عملية التفاوض ومحتواها. أريد فقط أن أقول إنه بناءً على طلب الجانب الأوكراني، يجب أن يكون الوضع المحايد غير التكتلي وغير النووي مصحوبًا بضمانات أمن أوكرانيا”.

وتابع: “يود جيران أوكرانيا أن يروا جميع البلدان المجاورة لأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى من بين الضامنين للأمن، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضاف: “لقد اقترحنا أن تكون جمهورية بيلاروسيا من بين هذه الدول الضامنة، والآن يتم الاتفاق على كل هذه القضايا، بما في ذلك النطاق الكامل للدول الضامنة. ونحن نؤيد أن تكون بيلاروسيا من بينها”.

وأشار إلى أن “الشركاء الأمريكيين والفرنسين لغوا كل ما هو متعلق بروسيا، وقالوا إنهم لا يرغبون بالتعاون معنا في التسوية الأرمينية الأذربيجانية”.

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