أمن العيون يطيح بخمسيني بعد ضبط أختام مزورة بحوزته

هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، تمكنت يوم أمس الخميس 7 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله. وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة حقيبة تضم بداخلها 46 ختما مزورا يحمل دمغات خاصة بمؤسسات قضائية وإدارات عمومية وطنية وأجنبية، فضلا عن 14 رخصة مزورة للبناء.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عملية التفتيش المنجزة داخل سيارة يستغلها المشتبه فيه، أسفرت عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة الإضافية، من بينها تصاميم طوبوغرافية ورخص للبناء، علاوة على شهادات تفيد الاستفادة من بقع أرضية ووثائق تتعلق بإنشاء مقاولات.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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