الناظور .. الوقاية المدنية تنتشل جثة ثلاثيني من شاطئ رأس الماء

هبة بريس : وجدة

تمكنت فرق الغواصيين التابعة للوقاية المدنية، أمس الخميس 7 أبريل الجاري، من انتشال جثة شخص من شاطئ رأس الماء كان قد لقي مصرعه الأحد الماضي، أثناء محاولته إنقاذ طفلين من الغرق.

وحسب مصادر مطلعة، فالهالك يبلغ من العمر نحو 34 عاما، وينحدر من جماعة المريجة بإقليم جرسيف، كان يشتغل بجماعة رأس الماء التابعة ترابيا لاقليم الناظور.

وأفادت أن عملية العثور على الجثة، استنفرت السلطات الأمنية والوقاية المدنية، فيما تم رفع الجثة إلى قسم مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، في انتظار تسليمها لذويها لإجراء عملية الدفن.

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