صورة تعبيرية

الناظور .. الوقاية المدنية تنتشل جثة ثلاثيني من شاطئ رأس الماء

2022-04-08 / 3:00 مساءً
0
هبة بريس : وجدة

تمكنت فرق الغواصيين التابعة للوقاية المدنية، أمس الخميس 7 أبريل الجاري، من انتشال جثة شخص من شاطئ رأس الماء كان قد لقي مصرعه الأحد الماضي، أثناء محاولته إنقاذ طفلين من الغرق.

وحسب مصادر مطلعة، فالهالك يبلغ من العمر نحو 34 عاما، وينحدر من جماعة المريجة بإقليم جرسيف، كان يشتغل بجماعة رأس الماء التابعة ترابيا لاقليم الناظور.

وأفادت أن عملية العثور على الجثة، استنفرت السلطات الأمنية والوقاية المدنية، فيما تم رفع الجثة إلى قسم مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، في انتظار تسليمها لذويها لإجراء عملية الدفن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. ايقاف عشريني متورط في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

وجدة .. ايقاف عشريني متورط في حيازة وترويج المخدرات…

2022-04-08 / 4:18 مساءً
Photo of جريمة بشعة تهز سلا.. والأمن يوقف الجاني

جريمة بشعة تهز سلا.. والأمن يوقف الجاني

2022-04-07 / 12:28 مساءً
Photo of 9 قتلى و1989 جريحا.ظ حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

9 قتلى و1989 جريحا.ظ حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2022-04-06 / 7:30 صباحًا
Photo of حادثة سير خطيرة ترسل ستة أشخاص إلى المستعجلات بصفرو

حادثة سير خطيرة ترسل ستة أشخاص إلى المستعجلات بصفرو

2022-04-05 / 11:29 مساءً
Photo of تارودانت : التحرش بسيدة متزوجة ينتهي بجريمة قتل والزوج وشقيقه في قبضة العدالة

تارودانت : التحرش بسيدة متزوجة ينتهي بجريمة قتل والزوج…

2022-04-04 / 11:18 مساءً
Photo of زوج يذبح زوجته وصديقتها ويطعن ثالثة ويحاول الانتحار بمنتجع سيدي بوزيد

زوج يذبح زوجته وصديقتها ويطعن ثالثة ويحاول الانتحار بمنتجع…

2022-04-03 / 10:32 مساءً
Photo of الفنيدق ..انتحار شاب داخل منزل أسرته في ظروف غامضة

الفنيدق ..انتحار شاب داخل منزل أسرته في ظروف غامضة

2022-04-03 / 7:32 مساءً
Photo of انقلاب حافلة يرسل 35 شحصا الى مستعجلات سطات

انقلاب حافلة يرسل 35 شحصا الى مستعجلات سطات

2022-04-03 / 5:23 مساءً
Photo of قتيلان وجرحى جراء اصطدام حافلتين بإقليم الجديدة

قتيلان وجرحى جراء اصطدام حافلتين بإقليم الجديدة

2022-04-03 / 9:57 صباحًا
Photo of فقدان شخصين في حادث اصطدام بين باخرة وزورق سريع بقرب ميناء طنجة

فقدان شخصين في حادث اصطدام بين باخرة وزورق سريع…

2022-04-01 / 10:48 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق