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لوموند: مصالحة “تاريخية” في الرباط بين المغرب وإسبانيا

2022-04-08 / 2:31 مساءً
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هبة بريس

تحت عنوان “مصالحة تاريخية في الرباط بين المغرب وإسبانيا”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه بعد عام من القطيعة كان من الضروري تجديد الخط الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا.

واعتبرت الصحيفة، في مقال لها، أن استقبال العاهل المغربي محمد السادس، مساء أمس الخميس، لبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، على مأدبة إفطار، هو علامة على أهمية هذه الزيارة في عيون المغاربة.

وأضافت أن استعادة مدريد للعلاقات مع الرباط سيضمن “تعاونها” في السيطرة على الهجرة غير الشرعية، كما تأمل الحكومة الإسبانية أيضًا في أن تخفف الرباط من مطالبتها بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

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