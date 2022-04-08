رسميا.. مجلس النواب يعتمد الترجمة الفورية للأمازيغية والعربية

2022-04-08 / 1:33 مساءً
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هبة بريس

أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة، أنه سيتم الشروع، رسميا، في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية خلال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس.

وأوضح الطالبي العلمي في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة أن تفعيل هذه الخطوة سيتم ابتداء من جلسة الإثنين 11 أبريل.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الأمر يتعلق بـ “لحظة وطنية هامة ينبغي تقدريها، والبناء عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية”.

وذكر في هذا السياق بأن أجهزة المجلس واصلت اشتغالها خلال الفترة ما بين الدورتين، على تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في أعمال مجلس النواب.

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