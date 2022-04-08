رشيد الحسيني يطرح جديده الديني “يوليد وايور نرمضان”

هبة بريس: القسم الفني

طرح الفنان رشيد الحسيني ابن ايت اعتاب عمل ديني باللهجة الأمازيغية بعنوان «يوليد وايور نـــرمضــان»،-طرح- على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” .

“يوليد وايور نـــرمضــان” هي من كلمات و ألحان رشيد الحسيني نفسه، و عزف صديقه أيوب الناصري، وتوزيع إبراهيم العيساوي، فيما قام بإخراج “الكليب” الفنان لحسن بوشعيب للمرة الثانية.

و يشار إلى أن مشاهد الفيديو كليب الخاص بهذا العمل الديني ، تم التقاطها بين جماعتي تاونزة مسقط رأس الفنان رشيد الحسيني، ومولاي عيسى بن ادريس ايت اعتاب التابعتين لإقليم أزيلال.

ووقع اختيار الحسيني على ايت اعتاب كوجهة لتصوير كليب الأغنية الجديدة نظرا لروعة جبالها و شموخ بناياتها التقليدية ومناظرها الخلابة. على حد تعبيره.



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