الطالبي العلمي ل”برلمانيي الأمة”: “ينبغي استحضار حجم المسؤوليات الملقاة علينا”

2022-04-08 / 12:51 مساءً
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هبة بريس

وجه رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، كلمة لممثلي الأمة في افتتاح دورة أبريل اليوم الجمعة

وقال الطالبي العلمي، مخاطبا البرلمانيين “أمامنا رامجُ عملٍ مكثفةٌ في مختلف اختصاصات المجلس ووظائفه، مما يُحَتِّمُ علينا التعبئةَ الجماعية لأداء مهامنا وواجباتنا الدستورية والمؤسساتية بالجودة الضرورية، وبالنجاعة التي تُنتجُ مردوديةً أعلى وترفعُ من أداءنا وتُحَسِّن صورةَ المؤسسة التي ينبغي أن تُنْصِتَ وتستجيب لتطلعات الرأي العام في سياقٍ دولي ندركُ، معاً، طبيعته وحساسيته، ونقدرُ التحديات التي علينا أن نساهم، من موقعنا، في رفعها مُعَبَّئِينَ خَلفَ صاحب الجلالة نصره الله لتواصل بلادُنا مسار التنمية والإصلاحات وترسيخ مكانتها قوةً صاعدًة، وشريكا صادقا موثوقاً به.”

وفي الواجهة الخارجية، يضيف العلمي، ينبغي أن نستحضرَ حجمَ المسؤولياتِ الملقاةِ علينا، وما يتطلبُه ذلكَ من استباقٍ، ويقظةٍ، وتسلحٍ بالمعرفة والمعطيات والحقائق، وبالارتكاز إلى الصدق والثقة التي طبعت دوماً أداء دبلوماسيتنا في مواجهة خطط التدليس والتزوير الذي يلجأ إليها خصوم وحدتنا الترابية عندما يَتَوَهَّمُونَ استغفال الشركاء في أي إطار من الإطارات، ويقتنصون المناسبات القليلة جدا التي تتاح لهم للتزوير على الشركاء.

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