الحكم على “موثق أكادير” بخمس سنوات سجنا لفائدة مجموعة اقتصادية

2022-04-08 / 12:43 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت إبتدائية أكادير ، يوم أمس الخميس 7 أبريل الجاري، في حق ما بات يعرف إعلاميا بقضية ” موثق أكادير” بخمس سنوات سجنا لفائدة المجموعة الاقتصادية ” غرين بلوس” بتهم الاستيلاء وبدون سند قانوني على أموال وودائع زبناءه ضمنهم مجموعات إقتصادية وطنية أخرى في أكثر من 25 مليار سنتيم.

وكان الموثق المدان، قد إعترف أمام الضابطة القضائية وكذلك امام القضاء، بتوقيع شيكات وملأها بنفسه، وصرف أموالها لفائدته، مما ألحق أضرار بالمجموعة الاقتصادية ومعاملاتها مع زبناءها .

ويأتي الحكم القضائي وما سبقه من تحقيق مع ” الموثق ” ليضرب في الصميم كل ما تم تداولته من طرف” معاول الهدم ” من مغالطات في حق مجموعة ” غرين بلوس ” عبر جرائد وكذلك صفحات فايسبوكية ، بعد إقحام إسمها في ملف ” الموثق “، و نشر صورة له إلتقطت قبل جائحة كورونا يظهر من خلالها ” الموثق” وهو يحمل قميص رياضي تظهر فيه العلامة التجارية للمجموعة المذكورة، رفقة رئيس نادي ” شارتر” الفرنسي ” جيرار سولير”، ليتاكد للجريدة بعد الاتصال بمسؤولين في النادي الفرنسي، أن كل ما تم تداوله غير صحيح، لينكشف أن جهات حاولت تزوير الحقائق غير انها لم تتوفق في هدفها .

ولازالت عدد من الملفات تنتظر الموثق المدان، بعدما وضع عدد من رجال الأعمال شكايات ضده لدى القضاء.

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