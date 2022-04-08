الخارجية الإسبانية تصدم “الانفصاليين” وتنشر خريطة المملكة كاملة

هبة بريس

مباشرة بعد عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا والزيارة التاريخية لرئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز للرباط، نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسبانية، خريطة المغرب كاملة.

وجاءت خريطة المغرب المنشورة على موقع الخارجية الاسبانية كاملة بصحرائها.

هذا ويشار الى أن إسبانيا جددت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع “.

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