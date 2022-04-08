الملك محمد السادس في استقبال سانشيز

صحيفة إسبانية: “لقاء سانشيز و الملك تم في أجواء عائلية و كان تاريخيا بامتياز”

2022-04-08 / 11:10 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تطرقت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم على صدر صفحاتها الأولى لزيارة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب و لقائه بالملك محمد السادس و مشاركته مائدة الإفطار الرمضاني.

و وصفت الصحف الإسبانية اللقاء بالمثمر و التاريخي و الهام الذي مكن من إنهاء مرحلة الجفاء الديبلوماسي و قطع مع الأجواء المكهربة التي سادت بين الرباط و مدريد في الأشهر الأخيرة.

و اعتبرت ذات الصحف، مشاركة الملك و سانشيز لمائدة الإفطار الرمضاني بمثابة رسالة واضحة المعالم بكون العلاقة بين البلدين هي علاقة قوية و متينة، حيث وصفت الأجواء التي مر فيها اللقاء ب”العائلية”.

و تطرقت ذات الصحف لتفاصيل و محتوى مائدة الإفطار الرمضاني الملكية و التي رصعتها الحريرة، طبق المغاربة المفضل خلال هذا الشهر، و كذا بعض الحلويات التقليدية.

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