عقب الضجة التي أثارها “فتح الأندلس”..هشام بهلول يوضح لهبة بريس

نجلاء مزيان: هبة بريس

مع بدء بث حلقاته الأولى على القناة الأولى، أثار مسلسل “فتح الأندلس” جدلا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن العمل يحمل أخطاء تاريخية تطمس تاريخ المغاربة فيما اعتبر البعض الآخر أنه يساهم في تحريف الحقائق.

كثير من القيل و القال طالت المسلسل منذ الإعلان عن تصويره، و هو العمل الذي جسد فيه النجم المغربي هشام بهلول دور شداد صديق طارق بن زياد وقائد جيوشه.

فضل الفنان المغربي الالتزام بالصمت و عدم الرد على تساؤلات الاعلاميين، كونه يخضع لفترة نقاهة بعد العملية التي أجراها على مستوى الرجل على إثر الحادث الخطير الذي تعرض له سابقا.

و احتراما لبنود عقده مع منتج العمل، و كذا لحين انتهاء دوره بالمسلسل التاريخي “فتح الأندلس” أي انتهاء الحلقة 33 (الحلقة الأخيرة منه)، غير أن الهجوم السابق لأوانه جعله يجيب على الموضوع ببث مباشر على صفحته بالانستقرام ربطه مع أحد اعضاء فريق العمل، مخرج المسلسل محمد سامي العنزي.

و في هذا الصدد أعرب هشام بداية عن سعادته الكبيرة بمشاركته في عمل تاريخي بهذا الحجم، مشيرا للمجهودات المبذولة من طرف طاقم العمل سواء من ناحية الإخراج أو الإنتاج لإخراجه في أبهى حلة.

و صرح أن مجموعة من النشطاء و الفنانين و المثقفين أعربوا عن انبهارهم بالقيمة الفنية للعمل التاريخي “فتح الاندلس”، مشيرا أنه توصل بالعديد من الرسائل و التعاليق عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي و التي تشيد بالعمل و نجومه.

و في سياق متصل، علق مخرج العمل عبر ذات الخاصية قائلا: “شعب كريم و معطاء، له مكانة خاصة في قلبي، إخواني المغاربة ثقوا تماما، أي أحد يدعي أني أسيء للمغرب اذا أنا قبلت بالاساءة على نفسي، سأقبلها على أي إنسان في هذا البد الجميل بلد الحضارة و الرقي”.

و كشف الفنان المغربي عن تخلصه من الخوف الذي كان يلازمه عقب تعرضه للحادث الخطير و الأثر النفسي و الجسدي الذي تركه الحادث” الدوران الداخلي للرجل اليسرى” قائلا:” كنت خايف من ركوب الخيل خاصة بعد الحادثة و لكن دابا تغلبت عليه و لله الحمد”.

و خلال ربط الاتصال بالنجم المغربي، قال بطل “فتح الأندلس” لجريدة هبة بريس الالكترونية،” إن السيد المدير العام لSNRT التلفزيون الرسمي للمغرب (الاولى) مستحيل أن يقتني عملا يسيء للمغرب والى تراثه، كما أنني شخصيا أعتبر أن إختياري كممثل مغربي لتشخيص دور شداد -أحد أصدقاء طارق بن زياد المقربين ورجل ثقته في المهمات الصعبة، و كذا تكليف الموسيقار المغربي نعمان لحلو بغناء شارة العمل إشارة إلى قناعة المخرج الشخصية بمغربية فاتح الأندلس”.

و أضاف ذات المتحدث، أن المخرج أخبره و المتابعين فجر هذا اليوم على المباشر عبر نفس المنصة أن الجزء الثاني و الثالث المتعلقان بمرحلتي “ازدهار الأندلس ” و “اندحار الأندلس” سوف يتم تصويرهما بالمغرب، مؤكدا على أن مخرج العمل محمد سامي العنزي يكن حبا جما للمغرب و المغاربة قاطبة ولا يمكنه أن يتسبب في أي ضرر يضر لبلادنا “ميمكنش يضر المغرب راه بحال كيضر نفسو”.

و يشار أن فتح الأندلس هو مسلسل تاريخي درامي، إنتاج كويتي تم رصد ميزانية 3 مليون دولار، و جرى تصويره بين مدينتي بيروت وماردين.

ويحكي قصة القائد الإسلامي طارق بن زياد خلال رحلة الفتح الإسلامي للأندلس أثناء ولاية موسى بن نصير في عهد الدولة الأموية، مستعرضًا الصعوبات التي واجهها لتحقيق هذا الفتح .

و قام بتأليف المسلسل ستة كتّاب وهم: مدين الرشيدي،صالح السلتي، إبراهيم كوكي، صابر المناعي، أبو المكارم العربي، محمد يساري و تحت إشراف محمد سامي العنزي.

و الجدير بالذكر ان اغنية جينيريك مسلسل “فتح الاندلس” من غناء الموسيقار المغربي نعمان لحلو، و ألحان الملحن المغربي رضوان الديري، فيما عاد الإنتاج و الكلمات لسفير الأغنية المغربية مصعب العنزي و التوزيع لرشيد مُحمد علي.

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