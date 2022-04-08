“الفاو”: أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت “أعلى المستويات على الإطلاق”

هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” أن أسعار السلع الغذائية العالمية وصلت إلى “أعلى المستويات على الإطلاق” في مارس الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفق المنظمة، ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية بنسبة 12,6 بالمئة بين فبراير ومارس “في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في 1990”.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، إن “أسعار المواد الغذائية ترتفع بالفعل. ويعتمد ثلث سكان العالم على القمح كمواد غذائية أساسية”، معلنا أنه “لدينا 30 مليون طن من الحبوب عالقة بسبب حرب في أوكرانيا. وهذه الكمية لا يمكن لها أن تغادر منطقة البحر الأسود”.

وأضاف: “يمكن فقط تخيل تأثير ذلك على التكلفة وتوافر الطعام في جميع أنحاء العالم. هذه أزمة لم نشهدها من قبل”.

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