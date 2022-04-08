إسرائيل والمغرب يوقعان اتفاقية خاصة بتأشيرات الدخول بين البلدين

هبة بريس

أعلن ممثل المكتب الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، توقيع اتفاقية بين البلدين لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات.

وكتب غوفرين عبر “تويتر”: “يسعدني أن أخبركم أنه تم توقيع اتفاق بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية.”.

وأشار غوفرين إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي.

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