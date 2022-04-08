عقب الضجة التي أثارها “فتح الأندلس”..هشام بهلول يوضح لهبة بريس

هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان: هبة بريس

مع بدء بث حلقاته الأولى على القناة الأولى، أثار مسلسل “فتح الأندلس” عاصفة من الجدل، حيث اعتبر البعض أن العمل يحمل أخطاء تاريخية تشوه وتطمس تاريخ المغاربة فيما اعتبر البعض الآخر أنه ساهم في تزوير و تحريف الحقائق.

كثير من القيل و القال طالت المسلسل منذ الإعلان عن تصويره، و هو العمل الذي جسد فيه النجم المغربي هشام بهلول دور شداد صديق طارق بن زياد وقائد جيوشه.

فضل الفنان المغربي الالتزام بالصمت و عدم الرد على أسئلة الاعلاميين احتراما لبنود عقده مع منتج العمل أولا و ثانيا لحين انتهاء دوره بالمسلسل التاريخي “فتح الأندلس” أي انتهاء الحلقة 33 (الحلقة الأخيرة منه)، غير أن الهجوم السابق لأوانه جعله يجيب على الموضوع ببث مباشر على صفحته بالانستقرام ربطه مع أحد اعضاء فريق العمل، مخرج المسلسل محمد سامي العنزي.

و في هذا الصدد أعرب هشام بداية عن سعادته الكبيرة بمشاركته في عمل تاريخي بهذا الحجم، مشيرا للمجهودات المبذولة من طرف طاقم العمل سواء من ناحية الإخراج أو الإنتاج لإخراجه في أبهى حلة.

و كشف الفنان المغربي عن تخلصه من الخوف الذي كان يلازمه عقب تعرضه للحادث الخطير و الأثر النفسي الذي تركه بداخله قائلا:” كنت خايف من ركوب الخيل خاصة بعد الحادثة و لكن دابا تغلبت عليه و لله الحمد”.

و خلال ربط الاتصال بالنجم المغربي، قال بطل “فتح الأندلس” لجريدة هبة بريس الالكترونية،” إن السيد المدير العام لSNRT التلفزيون الرسمي للمغرب (الاولى) مستحيل أن يقتني عملا يسيء للمغرب والى تراثه، كما أنني شخصيا أعتبر أن إختياري كممثل مغربي لتشخيص دور شداد -أحد أصدقاء طارق بن زياد المقربين ورجل ثقته في المهمات الصعبة، و كذا تكليف الموسيقار المغربي نعمان لحلو بغناء شارة العمل إشارة إلى قناعة المخرج الشخصية بمغربية فاتح الأندلس”.

و أضاف ذات المتحدث، أن المخرج أخبره و المتابعين فجر هذا اليوم على المباشر عبر نفس المنصة أن الجزء الثاني و الثالث المتعلقان بمرحلة “ازدهار الأندلس ” و “اندحار الأندلس” سوف يتم تصويرهما بالمغرب، مؤكدا على أن مخرج العمل محمد سامي العنزي يكن حبا جما للمغرب و المغاربة قاطبة ولا يمكنه أن يتسبب في أي ضرر يضر لبلادنا “ميمكنش يضر المغرب راه بحال كيضر نفسو”.

و يشار أن فتح الأندلس هو مسلسل تاريخي درامي، إنتاج كويتي سوري تم رصد ميزانية ضخمة لإنتاجه، و جرى تصويره بين مدينتي بيروت وماردين.

ويحكي قصة القائد الإسلامي طارق بن زياد خلال رحلة الفتح الإسلامي للأندلس أثناء ولاية موسى بن نصير في عهد الدولة الأموية، مستعرضًا الصعوبات التي واجهها لتحقيق هذا الفتح .

و قام بتأليف المسلسل سبعة كتّاب وهم: محمد سامي العنزي، مدين الرشيدي،صالح السلفي، إبراهيم كوكي، صابر المناعي، أبو المكارم العربي، محمد يساري.

و الجدير بالذكر ان اغنية تتر مسلسل “فتح الاندلس” من غناء الموسيقار المغربي نعمان لحلو، إنتاج و كلمات الشاعر مصعب العنزي وألحان رضوان الديري وتوزيع رشيد مُحمد علي وتريات يونس خزان.

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