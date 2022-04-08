الصورة من الارشيف

رسميا ..فتح معبري سبتة ومليلية الحدودين والاستعداد لعملية “مرحبا

2022-04-08 / 12:49 صباحًا
1
هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

اعلن المغرب واسبانيا عن إعادة تشغيل الخطوط البرية والبحرية بين البلدين بما يشمل سبتة ومليلية المحتلتين، والاستعداد لتنظيم عملية “مرحبا ” الصيف المقبل ، وذلك ضمن خارطة طريق مفصلة لإعادة بناء العلاقات بين البلدين بعد أزمة دامت لما يقارب سنة كاملة.

وجاء هذا القرار ضمن الاعلان المشترك بين البلدين حيث سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري

وتشكل زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.

وحسب البيان المشترك فإن الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيس إلى الملك محمد السادس يوم 14 مارس 2022 ، والمحادثة الهاتفية بين جلالته ورئيس الحكومة الإسباني يوم 31 مارس، فتحتا صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

ما رأيك؟
المجموع 21 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا.. إصابة شخصين في انهيار جزئي بفندق في مايوركا

إسبانيا.. إصابة شخصين في انهيار جزئي بفندق في مايوركا

2022-04-09 / 11:07 مساءً
Photo of أرسلت مروحية لنقله من هولندا.. تركيا تستجيب لنداء أم مغربية وتجلب طفلا مغربيا للعلاج

أرسلت مروحية لنقله من هولندا.. تركيا تستجيب لنداء أم…

2022-04-09 / 8:33 مساءً
Photo of إسبانيا وهولندا تفتحان بابا جديدا أمام الطلبة المغاربة الناجين من الحرب الروسية على أوكرانيا

إسبانيا وهولندا تفتحان بابا جديدا أمام الطلبة المغاربة الناجين…

2022-04-09 / 6:06 مساءً
Photo of ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن تاريخ استئناف الرحلات البحرية

ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن تاريخ استئناف…

2022-04-09 / 5:33 مساءً
Photo of أمن السمارة يطيح بعصابة بعد محاولة سرقة وكالة تحويل الاموال

أمن السمارة يطيح بعصابة بعد محاولة سرقة وكالة تحويل…

2022-04-08 / 11:32 مساءً
Photo of بعد فتح الحدود البحرية مع إسبانيا..وزارة الصحة تعلن شروط الدخول إلى التراب المغربي

بعد فتح الحدود البحرية مع إسبانيا..وزارة الصحة تعلن شروط…

2022-04-08 / 11:16 مساءً
Photo of بسبب بطائق الإنعاش .. 3 أشخاص يرسلون رئيس جماعة بإقليم بولمان للمستعجلات

بسبب بطائق الإنعاش .. 3 أشخاص يرسلون رئيس جماعة…

2022-04-08 / 10:59 مساءً
Photo of ابنتا بوتين في مرمى عقوبات أوروبية جديدة

ابنتا بوتين في مرمى عقوبات أوروبية جديدة

2022-04-08 / 10:41 مساءً
Photo of زعماء الأغلبية يشيدون بإجراءات الحكومة خلال “أزمة الأسعار”

زعماء الأغلبية يشيدون بإجراءات الحكومة خلال “أزمة الأسعار”

2022-04-08 / 10:24 مساءً
Photo of لماذا نصوم في أيام شديدة الحرارة”…فنان تونسي يطالب بتثبيت رمضان في شهر ديسمبر

لماذا نصوم في أيام شديدة الحرارة”…فنان تونسي يطالب بتثبيت…

2022-04-08 / 10:12 مساءً

تعليق واحد

  1. جميل لكن اتمنى ان لا نرجع لمشاهدة التهريب بالطريقة العشوائية التي كانت عليها والمستفيد الاكبر هي اسبانيا أما التهريب المعيشي لا وجود له اليوم وليبقى كذالك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق