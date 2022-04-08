المغرب يواصل الحياد ويتغيب عن جلسة تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الانسان

هبة بريس - الرباط

تواصل المملكة المغربية التزام الحياد وعدم التدخل في الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وتغيب المغرب، اليوم الخميس، عن جلسة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأمميّة؛ إذ أيد القرار 93 مقابل معارضة 24 عضوا وامتناع 58 عضوا عن التصويت.

هذا ويشار الى أن المغرب سبق أن عبر عن تشبُّته “باحترام الوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

كما أكدت المملكة، على دفاعها عن مبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجيعها جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

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