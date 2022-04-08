طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-04-08 / 7:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية أو ضباب محليا بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس.

وسيكون الطقس هادئا ومشمشا خلال النهار ، على أن يكون باردا نسبيا بكل من الأطلس والريف.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و05 درجات بمرتفعات الأطلس ،الريف ،وما بين 5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ، وما بين 8 و12 درجة بالواجهة المتوسطية ،الشمال، الوسط، السفوح الجنوبية الشرقية وسوس ، وما بين 11 و 18 درجة بجنوب المملكة .

أما درجات الحرارة ، خلال النهار، فستعرف ارتفاعا في غالبية أنحاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والجرف وما بين طرفاية وبوجدور ، وهائجا بباقي السواحل .

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