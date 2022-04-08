الجامعة توقف عددا من المسيرين عن ممارسة أي نشاط كروي لمدد مختلفة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لائحة العقوبات التي صدرت في حق عدد من مسيري كرة القدم ببلادنا، حيث تم توقيف مجموعة منهم عن ممارسة أي نشاط كروي لمدد مختلفة.

و اجتمعت لجنة الأخلاقيات وأصدرت قرارا بتوقيف محمد كاوي، رئيس نادي راسينغ أسفي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، لعقده جمع عام ترتب عنه إحداث هيئة خارج الأجهزة المعتمدة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وخلافا لما تقرر بشأن عقد الجموع العامة للعصب الجهوية.

كما تقرر توقيف محمد العلامة رئيس نادي الوحدة أسفي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، لعقده جمع عام ترتب عنه إحداث هيئة خارج الأجهزة المعتمدة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وخلافا لما تقرر بشأن عقد الجموع العامة للعصب الجهوية.

و قررت الجامعة كذلك توقيف هشام التوناني، رئيس نادي دفاع أسفي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، لعقده جمع عام ترتب عنه إحداث هيئة خارج الأجهزة المعتمدة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وخلافا لما تقرر بشأن عقد الجموع العامة للعصب الجهوية.

و تم توقيف عبد الهادي العبدلاوي، أمين مال فريق نجم أسفي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، لعقده جمع عام ترتب عنه إحداث هيئة خارج الأجهزة المعتمدة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وخلافا لما تقرر بشأن عقد الجموع العامة للعصب الجهوية.

و تم توقيف سمير وهبي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة واحدة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، لتهديده المشتكى بهم بأفعال منافية للقانون وللقيم الرياضة، و توقيف بوعزة العدلاني، رئيس فريق شباب مستقبل عين عودة، عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة 4 أشهر نافذة اثنتان منهم موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، لتوجيهه عبارات السب والقدف والتهديد للاعبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و تم توقيف صلاح ولد العربية، رئيس جمعية نسيم سيدي مومن لكرة القدم النسوية، عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة تنفيذ، مع منعه من ولوج أي ملعب لكرة القدم خلال نفس الفترة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما، لتوجيهه عبارة “عنصرية” في حق ODETTE GNINTEGMA لاعبة رجاء عين حرودة، فضلا عن تواجده في رقعة الملعب رغم عدم تسجيله في ورقة التحكيم.

و تقرر توقيف نزار سكتاني، الرئيس السابق لفريق أولمبيك خريبكة، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر اثنتان منهم موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 الف درهما، لتوجيهه عبارات جارحة لعبد الرزاق بوراية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و تم توقيف عبد الرحيم العامري، نائب رئيس سيدي عبد الكريم لكرة القدم داخل القاعة، عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة 6 أشهر نافذة، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، لخرقه قواعد البرتوكول الصحي المتعلق بفيروس كوفيد 19 وقيامه بحركات مستفزة لأعضاء فريق جمعية أمل 2 تيط مليل لكرة القدم داخل القاعة.

و تم توجيه توبيخ لخالد فارس، رئيس جمعية هلال تمارة لكرة القدم النسوية، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، 5000 درهما منها موقوفة التنفيذ، لمخالفته المادة 10 من قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 لممارسته مهام مزدوجة داخل الفريق.

كما اجتمعت لجنة الاستئناف وأصدرت قرارا يقضي بخفيض عقوبة الحسين أوشلا، مدرب فريق الوداد الرياضي تمارة، من سنتين نافذتين إلى 7 مباريات نافذة، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدرهما 2500 درهما.

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