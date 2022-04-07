لـ”تأخره عن تسليم وثائق”.. دعوى “ازدراء” بحق ترامب

هبة بريس _ وكالات

طالبت المدعية العامة عن ولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، الخميس، بمحاسبة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لإخفاقه في تنفيذ أمر قضائي يوجب عليه تسليم وثائق لمساعدتها في تحقيقات مدنية.

وتجري جيمس تحقيقات في تاريخ أعمال عائلة ترامب، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”. وذكر مكتب المدعي العام في الدعوى المقدمة، الخميس، أن ترامب “لم يمتثل على الإطلاق” لأمر تسليم للوثائق وأن المحامين الممثلين له قالوا إنه لن يقدم “أي” وثائق ردا على أمر الاستدعاء لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت الوثائق موجودة، فإن منظمة ترامب ستوفرها، وسيتعين على مكتب المدعي العام “الانتظار حتى تكمل منظمة ترامب من تقديمها للحصول عليها”.

وتحقق جيمس في مزاعم تخص وجود “تحريفات وإغفالات مضللة أو احتيالية” في البيانات المالية لمنظمة ترامب، والتي تم تقديمها إلى المقرضين وشركات التأمين من بين جهات عدة.

وكان القضاء قد أصدر أمرا يطالب رجل الأعمال الأميركي بتسليم وثائق محددة تخص أعماله في الأول من مارس، إلا أن شركته طالبت بتمديد الفترة حتى 31 مارس الماضي

وعند انقضاء المدة قام ترامب بتسليم 16 اعتراضا على طلب المحكمة، بدلا من الوثائق المطلوبة.

وكان محامي ترامب قدم إفادة خطية إلى مكتب المدعي العام يزعم فيها أن الرئيس السابق لم يتمكن من تحديد مكان المستندات، وأنه يقدر أن المستندات في عهدة منظمة ترامب، التي تواجه مهلة قضائية منفصلة لتسليم الوثائق.

لكن جيمس رأت أن رد محامي ترامب كان بمثابة “مزيد من التأخير والتعتيم” ، مشيرة إلى أن اعتراضاته جاءت بعد فوات الأوان. وقالت إن عددا من الوثائق المطلوبة “كانت على الأرجح في حوزة ترامب أو تحت إشرافه أو سيطرته”. وتابعت أن الرئيس السابق فشل في تقديم تفاصيل كافية عن الجهود التي بذلها للبحث عن الوثائق المطلوبة، وفقا لما نقلته شبكة “سي أن أن”.

وطالبت جيمس محكمة في ولاية نيويورك بمحاسبة ترامب بتهمة “ازدراء مدني وتغريمه بمبلغ كاف لإجباره على الامتثال لأمر المحكمة وتعويض مكتب المدعي العام عن الرسوم والتكاليف المرتبطة بهذا الطلب”.

واقترحت جيمس من المحكمة فرض غرامة تبلغ 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخير، أو أي مبلغ آخر تعتبره المحكمة “كافيا لإجباره على الامتثال لأمر المحكمة الصادر في فبراير 2022”.

من جهتها، أكدت محامية ترامب، ألينا هابا، في بيان، الخميس “نحن على استعداد لمعارضة الدعوى العبثية التي لا أساس لها بشدة والمقدمة من مكتب المدعي العام اليوم”.

وأشارت المحامية إلى أن ترامب استجاب لطلبات مكتب المدعي العام العديدة على مر السنين الماضية.

وبالإضافة إلى التحقيق المدني التي تجريها جيمس، تواجه منظمة ترامب أيضا تحقيقا جنائيا بقيادة المحامي عن مقاطعة مانهاتن، ألفين براغ الابن.

وقال براغ في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” إن تحقيقاته تجري بشكل سليم، مشيرا إلى أن فريقه من المدعين يراجعون أدلة جديدة.

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